Ai Stories | l’arte più difficile

Certi ortaggi fanno tenerezza. Così volenterosi nel difendersi, così sprovveduti per riuscirci. Guarda il porro, ad esempio. Bianco, fiero, elegante. Per sembrare forte s’è rivestito di tuniche. Avvolgenti, non c’è che dire. Eppure ci basta un’unghia per sfilargliele via. Ingenuo. Il finocchio ha scelto di coprirsi con guaine carnose e profumate ma la sua dolcezza è così evidente, così potente, che quei pochi strati diventano inviti, non barriere. E quant’è bello quando fanno crack! Il cavolo! Lui sì che non guarda a compromessi! S’è chiuso su sé stesso con un accanimento a tal punto esagerato da diventare un labirinto inaccessibile. 🔗 Leggi su Lortica.it

