Prima l’incontro con i vertici del Consorzio del Brunello di Montalcino, poi il dialogo a Sovicille con associazioni agricole e venatorie. Tour de force ieri in provincia di Siena per il sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio La Pietra, che ha spiegato: "Questo territorio è vocato a un’agricoltura di eccellenza: mi riferisco al vino, ma non solo. Il Consorzio del Brunello ha chiesto al Governo maggiore attività di promozione e nuovi mercati, cose che stiamo facendo con l’Ice e il viaggio della nave Vespucci in tutto il mondo". La Pietra ha continuato: "Il nostro obiettivo è tutelare la filiera, aumentando il consumo di vino in Europa contro la demonizzazione in corso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agricoltura e caccia. La Pietra: "Temi centrali"