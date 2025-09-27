Agguato di bracconieri col volto coperto il racconto dell’attivista | Ci hanno minacciato di morte Il video da Cipro

Il bracconaggio è una piaga per il nostro Paese, diffuso com’è da nord a sud senza soluzione di continuità. Ma tutti gli Stati affacciati sul Mediterraneo devono fare i conti con questa attività illegale, così dannosa per la natura e gli animali. Lo scorso aprile, come denunciò ilFattoQuotidiano.it, alcuni attivisti dell’associazione internazionale Cabs vennero aggrediti e picchiati in Grecia. Oggi un nuovo episodio, questa volta a Cipro, dove il virus del bracconaggio è molto presente (e le autorità locali, in genere, stanno a guardare): un gruppo di bracconieri, come si vede nel video, ha circondato gli attivisti e le attiviste Cabs, col volto coperto dal passamontagna, e li ha minacciati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

