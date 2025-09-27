Aggressione choc in via Arpi | 19enne pestato dal branco
Brutale pestaggio questa notte in via Arpi a Foggia. La città è sconvolta, e sta riversando tutta la sua indignazione anche sui social, da una violenta aggressione avvenuta nel cuore del centro storico. Un ragazzo di 19 anni è stato pestato da un branco di adolescenti, senza alcun motivo.
In questa notizia si parla di: aggressione - choc
