Aggressione a Motta Visconti | due uomini feriti a coltellate

Motta Visconti, 27 settembre 2025 – Due persone ferite nella notte in seguito a un’aggressione. L’episodio è avvenuto in via Borgomaneri a Motta Visconti, pochi minuti prima delle tre della notte tra venerdì e sabato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze e un’automedica. Le vittime, colpite da fendenti forse con un coltello, sono un uomo di 34 anni – il più grave, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale San Matteo di Pavia – e un uomo di 41 anni, trasferito in codice verde all’Ospedale Civile di Vigevano. Per gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e della Stazione di Motta Visconti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

