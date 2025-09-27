Aggressione a Motta Visconti | due uomini feriti a coltellate

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motta Visconti, 27 settembre 2025 – Due persone ferite nella notte in seguito a un’aggressione. L’episodio è avvenuto in via Borgomaneri a Motta Visconti, pochi minuti prima delle tre della notte tra venerdì e sabato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze e un’automedica. Le vittime, colpite da fendenti  forse con un coltello, sono un uomo di 34 anni – il più grave, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale San Matteo di Pavia – e un uomo di 41 anni, trasferito in codice verde all’Ospedale Civile di Vigevano. Per gli accertamenti sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e della Stazione di Motta Visconti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

aggressione a motta visconti due uomini feriti a coltellate

© Ilgiorno.it - Aggressione a Motta Visconti: due uomini feriti a coltellate

In questa notizia si parla di: aggressione - motta

Aggressione in carcere di Brissogne, due agenti in ospedale - Secondo quato riferiscono i sindacati Osapp e Sinappe la violenta aggressione non aveva motivazioni ... Da ansa.it

Aggressione a troupe Mediaset al Quarticciolo, due giovani arrestati - Venerdì scorso una troupe televisiva di Mediaset è stata vittima di un’aggressione al Quarticciolo, quartiere della periferia est di Roma. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Motta Visconti Due