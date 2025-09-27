Aggredito da sciame di calabroni | va in shock anafilattico
Attimi di grande tensione nella mattinata di ieri a Montemonaco, precisamente nella località Poggio di Pietra, dove un uomo è stato improvvisamente aggredito da uno sciame di calabroni. L’attacco, del tutto inaspettato, ha causato una grave reazione allergica, tanto da far temere il peggio: i sintomi lasciavano presagire l’insorgere di uno shock anafilattico. La situazione si è complicata ulteriormente a causa della scarsa copertura telefonica dell’area, che ha reso difficoltose le comunicazioni con i soccorsi. Fortunatamente, una persona presente al momento dell’accaduto è riuscita a dare l’allarme e a fornire indicazioni precise sulla posizione dell’uomo colpito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
