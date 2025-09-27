Aggredito 29enne algerino a piazza Nolana | ipotesi rapina

Napolitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 29enne algerino è stato accompagnato ieri pomeriggio al pronto soccorso del Pellegrini dal 118 con ferite al volto e alla spalla destra. Dalle prime ricostruzioni, ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato avvicinato a piazza Nolana da una persona straniera che lo avrebbe colpito per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

