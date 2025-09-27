Aggrediscono e picchiano un' ausiliaria mentre fa una multa | arrestati

Pordenonetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione nella giornata di sabato 27 settembre a Pordenone. Un’ausiliaria della sosta e collaboratrice della Gsm è stata aggredita da due persone mentre era in servizio in via Santa Caterina. L'episodio è successo intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

