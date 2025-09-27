Aggredì l’amico con una forbiciata Chiesto un anno e quattro mesi

Aggredito con una forbiciata al petto dal suo migliore amico, mentre si trovavano in automobile. L’episodio, che risale a quattro anni fa, ha fatto finire a processo un 46enne di Loreto che sull’accaduto ha fornito sempre una versione diversa dei fatti. Il ferimento sarebbe stato accidentale perché avrebbe cercato solo di togliere le forbici dalla portata della vittima che avrebbe avuto istinti di gesti autolesionistici. Il procedimento è arrivato alla fase finale. La Procura ha chiesto un anno e quattro mesi di condanna per il lauretano, difeso dall’avvocato Antonio Gagliardi, accusato di lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

