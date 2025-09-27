affitti troppo cari 60enne rischia di rimanere senza casa

Una donna di 60 anni vive da un anno e mezzo in una camera d’albergo perché non riesce a trovare un alloggio in affitto ad un prezzo sostenibile. Accade a Cesenatico, dove il problema della casa è molto sentito, in quanto acquistarne una è caro perché è una cittadina ambita, mentre gli affitti hanno prezzi altissimi, specie da quando molti proprietari hanno preso delle fregature da parte di affittuari che non hanno rispettato gli accordi. La storia della 60enne è quella di una madre che non ha potuto continuare a vivere con le figlie, in quanto hanno messo su famiglia. La donna ha così iniziato a cercare piccoli appartamenti e monolocali anche in posizione periferica, ma non ha trovato nulla che possa permettersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

