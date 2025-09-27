Affari Tuoi perché non va in onda il 27 settembre

Chi accende la televisione, questa sera, aspettandosi di trovare Stefano De Martino barcamenarsi tra pacchi, offerte e Regioni fortunate, potrebbe rimanere ritrovarsi di fronte a una sorpresa inattesa. Affari Tuoi non va in onda il 27 settembre: una pausa breve che non ha nulla a che vedere con problemi di palinsesto o cali di ascolto. Al contrario, la ragione è legata a una delle trasmissioni più attese della stagione autunnale: la nuova edizione di Ballando con le stelle. La Rai ha scelto così di inaugurare il sabato sera con il programma condotto da Milly Carlucci, che proprio oggi apre ufficialmente i battenti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, perché non va in onda il 27 settembre

