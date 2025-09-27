Affari Tuoi De Martino sbotta | Veramente un infame La puntata finisce malissimo
Pacchi, sorte, Dottore. Il mix di Affari Tuoi, il quiz campione di ascolti condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La puntata in questione è quella di venerdì 26 settembre, una puntata divertentissima, emozionante. E nel mirino ci è finito proprio il Dottore, definito "un infame" dal padrone di casa, dal conduttore. Protagonista del gioco è Roberto, cameriere in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia accompagnato dal fratello Christian. “Siamo quattro fratelli. Tanti anni fa mio padre è andato in un posto più bello e mi ha lasciato questo ragazzo che era in un’età un po’ critica. Ho cercato di insegnargli i valori che ci ha insegnato papà ”, ha raccontato emozionando il pubblico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
