Aeroporto di Caselle chiusa la superstrada La polizia blocca il corteo pro Pal
Oggi il corteo pro Gaza ha cercato di raggiungere l’aeroporto di Caselle: momenti di tensione con la polizia con lanci di bombe carta. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti. La superstrada per l’aeroporto è stata chiusa per impedire il blocco dello scalo. Tra le reazioni, quella del ministro Polo Zangrillo: «Vergogna, per la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
I manifestanti ProPal raggiungono l'aeroporto di Caselle passando dai campi
La premier commenta la scritta "Meloni come Kirk" apparsa ieri durante l'occupazione dei binari. Il coordinamento annuncia il blocco dell'aeroporto di Caselle per sabato
Torino, manifestanti pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto di Caselle: scontri con la polizia, diversi feriti - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ... Riporta ilgazzettino.it
