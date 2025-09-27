aeroporto di caselle chiusa la superstrada la polizia blocca il corteo pro pal

Oggi il corteo pro Gaza ha cercato di raggiungere l’aeroporto di Caselle: momenti di tensione con la polizia con lanci di bombe carta. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti. La superstrada per l’aeroporto è stata chiusa per impedire il blocco dello scalo. Tra le reazioni, quella del ministro Polo Zangrillo: «Vergogna, per la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

