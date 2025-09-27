Aeroporto di Caselle chiusa la superstrada La polizia blocca il corteo pro Pal

Lidentita.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il corteo pro Gaza ha cercato di raggiungere l’aeroporto di Caselle: momenti di tensione con la polizia con lanci di bombe carta. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti. La superstrada per l’aeroporto  è stata chiusa per impedire il blocco dello scalo. Tra le reazioni, quella del ministro Polo Zangrillo: «Vergogna, per la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

