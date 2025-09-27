Adzic titolare in Juve Atalanta? La scelta di Tudor è ufficiale | ecco chi gioca dal 1? vicino a Yildiz Tutti i dettagli

Adzic titolare in Juve Atalanta? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco le formazioni del match di Serie A. È arrivato il suo momento. In una delle sfide più importanti di questo avvio di stagione, Igor Tudor lancia la sua grande scommessa: Vasilije Adzic partirà titolare per la prima volta con la maglia della Juventus. Le formazioni ufficiali del big match contro l' Atalanta hanno confermato le indiscrezioni della vigilia, con il giovane talento montenegrino preferito a Francisco Conceicao sulla trequarti. Juve Atalanta LIVE Una scelta tanto coraggiosa quanto affascinante da parte del tecnico croato.

Adzic Juve, è il suo momento! Tudor lancerà il classe 2006 dal 1' contro l'Atalanta: una grande opportunità per diventare sempre più importante in questa squadra ... Adzic Juve, è il suo momento: la probabile formazione dei bianconeri contro l'Atalanta e il punto sul giovane talento Una scelta coraggiosa, un segnale di grande fiducia in uno dei talenti più cristal

