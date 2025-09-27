Adzic titolare in Juve Atalanta? La scelta di Tudor è ufficiale | ecco chi gioca dal 1? vicino a Yildiz Tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adzic titolare in Juve Atalanta? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco le formazioni del match di Serie A. È arrivato il suo momento. In una delle sfide più importanti di questo avvio di stagione, Igor Tudor lancia la sua grande scommessa: Vasilije Adzic partirà titolare per la prima volta con la maglia della Juventus. Le formazioni ufficiali del big match contro l’ Atalanta hanno confermato le indiscrezioni della vigilia, con il giovane talento montenegrino preferito a Francisco Conceicao sulla trequarti. Juve Atalanta LIVE Una scelta tanto coraggiosa quanto affascinante da parte del tecnico croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

adzic titolare in juve atalanta la scelta di tudor 232 ufficiale ecco chi gioca dal 1 vicino a yildiz tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Adzic titolare in Juve Atalanta? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco chi gioca dal 1? vicino a Yildiz. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: adzic - titolare

Formazioni ufficiali Montenegro Repubblica Ceca: la scelta su Adzic. Titolare o in panchina? Ecco la decisione sul gioiello della Juventus

Formazioni ufficiali Croazia Montenegro: la scelta su Adzic, sarà titolare o no? Ecco la decisione ufficiale sul gioiello bianconero

Ex Milan, Savicevic su Adzic: “Io da quando avevo 18 anni ero già titolare”

adzic titolare juve atalantaAdzic Juve, è il suo momento! Tudor lancerà il classe 2006 dal 1' contro l’Atalanta: una grande opportunità per diventare sempre più importante in questa squadra ... - Adzic Juve, è il suo momento: la probabile formazione dei bianconeri contro l’Atalanta e il punto sul giovane talento Una scelta coraggiosa, un segnale di grande fiducia in uno dei talenti più cristal ... juventusnews24.com scrive

adzic titolare juve atalantaJuve Atalanta, Tudor punta su Adzic: il talento montenegrino giocherà dal primo minuto? - Juve Atalanta, il tecnico bianconero Igor Tudor punta su Adzic: il talento montenegrino giocherà dal primo minuto? Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Adzic Titolare Juve Atalanta