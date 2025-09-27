Adzic Juve è il suo momento! Tudor lancerà il classe 2006 dal 1? contro l’Atalanta | una grande opportunità per diventare sempre più importante in questa squadra Svelato il ruolo

Adzic Juve, è il suo momento: la probabile formazione dei bianconeri contro l’Atalanta e il punto sul giovane talento. Una scelta coraggiosa, un segnale di grande fiducia in uno dei talenti più cristallini della rosa. Per il big match di oggi pomeriggio contro l’ Atalanta (ore 18:00), l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, sembra intenzionato a lanciare dal primo minuto la sua grande sorpresa: Vasilije Adzic. Il giovane fantasista montenegrino, classe 2006, è il grande favorito per prendere il posto di Francisco Conceicao, che in settimana ha svolto un lavoro differenziato a causa di un leggero affaticamento come riportato da Sky Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

