Adunata nazionale Alpini Bucci | La Liguria pronta per la grande festa

adunata nazionale alpini bucciAdunata nazionale Alpini, Bucci: “La Liguria pronta per la grande festa. Sarà indimenticabile” - “La scelta di Genova è in qualche modo una riconferma della vocazione regionale a fare da ponte tra mare e monti” ... Secondo ilsecoloxix.it

A Genova l’adunata nazionale degli alpini del 2026 - Lo ha stabilito il Consiglio direttivo nazionale riunito oggi a Milano, che ha scelto il capoluogo ligure tra le altre candidate ... Da ilsecoloxix.it

