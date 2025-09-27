adesca i cavalli con i biscotti e gli cava gli occhi condannato a quattro anni di carcere

Ha cavato gli occhi, rotto le zampe e inflitto profonde ferite a quindici cavalli. Cinque sono morti per le mutilazioni riportate. In Normandia un uomo di 23 anni è stato condannato dal tribunale penale di Le Havre a quattro anni di reclusione, due dei quali con pena sospesa, per maltrattamenti e crudeltà verso gli animali. Tra maggio e agosto scorso ha ucciso cinque equini e ferito gravemente altri dieci. La gendarmeria della Senna Marittima ha condotto accurate indagini per trovare il colpevole delle mutilazioni avvenute nella regione del Pays de Caux, nel nord della Francia. Le tracce di sangue lasciate in una delle stalle visitate e l'analisi del Dna hanno permesso agli investigatori di risalire al giovane, che il 4 agosto è stato arrestato e ieri condannato dopo un processo che i giudici hanno definito “esemplare” per i “fatti di gravità estrema commessi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

