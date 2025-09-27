Addio stress mattutino | la nuova funzione di ChatGPT ti spia mentre dormi

Immaginate di svegliarvi ogni mattina con le informazioni più rilevanti della vostra giornata già pronte, filtrate e personalizzate, senza dover muovere un dito. Non è fantascienza, ma la promessa di ChatGPT Pulse, la nuova funzionalità di OpenAI che mira a rivoluzionare il nostro risveglio, trasformando il celebre chatbot in un assistente proattivo che lavora per noi mentre dormiamo. Lanciato da OpenAI, Pulse è un'innovazione pensata per consegnare agli utenti tra i cinque e i dieci 'brief' personalizzati, veri e propri riassunti mattutini che coprono notizie, aggiornamenti e persino suggerimenti pratici, tutto generato durante le ore notturne.

