Addio alle code | in Trentino l’ufficio postale si prenota con una telefonata

Trentotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità per chi frequenta gli sportelli postali in Trentino: da oggi si può fissare l’appuntamento anche al telefono, semplicemente chiamando lo 06.4526.4526. Il servizio affianca le prenotazioni via app e sito di Poste Italiane e parte subito in 20 uffici della provincia dotati di gestore delle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

