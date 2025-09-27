Addio al giornalista sportivo Sergio Di Sciascio

Se ne è andato il giornalista Sergio Di Sciascio. Originario di Guardiagrele, dove nacque nel 1941, residente a Pescara, Di Sciascio era stato presidente dell’Ussi Abruzzo (Unione stampa sportiva italiana) organo ufficiale del Coni che rappresenta i giornalisti sportivi. Si è spento all'età di 84. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: addio - giornalista

Addio ad Alberto Stabile, morto a 78 anni il giornalista di Repubblica, esperto di Medio Oriente, per anni è stato corrispondente da Beirut

Addio a Silvano Nencini, giornalista e cineoperatore Rai. Una vita in prima linea

Addio a Goffredo Fofi, morto a 88 anni il giornalista e critico cinematografico, il 25 giugno era stato operato per la rottura del femore

Addio al giornalista Giorgio Di Nuovo, fu uno dei primi conduttori del tg regionale della Rai https://ift.tt/aEeKVt4 - X Vai su X

Addio al giornalista e scrittore di origini cagliaritane Sergio Frau Vai su Facebook

Chi era Sergio di Sciascio, lo storico giornalista abruzzese? - Sergio lascia dietro di sé un grande vuoto nel giornalismo sportivo abruzzese. Scrive alphabetcity.it

Addio a Franco Ligas: il giornalista sportivo, storico volto e voce di Mediaset, è morto a 79 anni - Si è spento all’età di 79 anni Franco Ligas, storico volto e voce di Mediaset, noto per la sua lunga carriera nel giornalismo sportivo. Secondo tg.la7.it