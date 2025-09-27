Addio a Pasquale Pistorio fu nel Cda di Brembo Bombassei | mente brillante un amico

Ecodibergamo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL LUTTO. Con Bergamo un legame particolare grazie alla personale amicizia con il fondatore della Brembo, Alberto Bombassei con cui ha condiviso l’impegno in Confindustria ma non solo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Addio a Pasquale Pistorio, fu nel Cda di Brembo. Bombassei: mente brillante, un amico - Con Bergamo un legame particolare grazie alla personale amicizia con il fondatore della Brembo, Alberto Bombassei

Addio a Pasquale Pistorio, il visionario che trasformò Stm in un colosso globale dei semiconduttori - Si è spento a 89 anni Pasquale Pistorio, il "padre dell'Etna Valley" artefice della fusione che diede vita a Stm.

