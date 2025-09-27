Ad ottobre il G20 delle spiagge | a Riccione confronto nazionale sul commercio nelle città balneari

l 3 e 4 ottobre Riccione ospiterà due giornate di incontri, confronto e approfondimento nell’ambito del network G20 Spiagge Destination Summit, dedicate al tema “Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa per le destinazioni balneari”. Al Palazzo del Turismo, amministratori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

