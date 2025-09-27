Action Academy | una giornata di grande festa per i 10 anni dell' accademia di formazione cinematografica

Comingsoon.it | 27 set 2025

Il 26 settembre Action Academy, istituto di alta formazione per il cinema, ha celebrato 10 anni di attività con un convegno e una festa. con ospiti illustri, da Drusilla Foer a Maria Grazia Cucinotta e altri volti noti del cinema e della tv. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Drusilla Foer, Cucinotta, Garrone, tra gli artisti per i 10 anni di Action Academy

