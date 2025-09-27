Il 26 settembre Action Academy, istituto di alta formazione per il cinema, ha celebrato 10 anni di attività con un convegno e una festa. con ospiti illustri, da Drusilla Foer a Maria Grazia Cucinotta e altri volti noti del cinema e della tv. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Action Academy: una giornata di grande festa per i 10 anni dell'accademia di formazione cinematografica