Acquafresca si sofferma su Chivu | Tecnico giovane ma sotto pressione Cagliari sulle ali dell’entusiasmo
Acquafresca, ex attaccante analizza la sfida della Domus Arena: «Inter sempre temibile, ma non è quella di un tempo». Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex attaccante Robert Acquafresca ha parlato alla vigilia della sfida tra Cagliari e Inter, soffermandosi sul momento dei due tecnici, Fabio Pisacane e Cristian Chivu, e sulle aspettative per la gara in programma all’ Unipol Domus. SU CHIVU – «Chivu è un giovane che allena una grande squadra. Se Pisacane ha delle pressioni, figuriamoci lui. È bello che venga data la possibilità a degli allenatori giovani. Chivu aveva allenato il Parma per sei mesi, non è che avesse chissà quale esperienza. 🔗 Leggi su Internews24.com
