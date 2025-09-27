Acido tamponato a cosa serve dove usarlo e dove è meglio evitare
L’acido tamponato è uno di quei prodotti che si incontrano spesso tra scaffali di ferramenta o nei consigli dei vecchi rimedi domestici, ma che non sempre sappiamo come sfruttare davvero. Viene usato per la pulizia, per eliminare residui ostinati e per ridare brillantezza alle superfici che con il tempo hanno perso il loro smalto. Perché è così efficace? Semplice: scioglie il calcare e le impurità, senza risultare aggressivo quanto altri acidi più forti. Proprio per questo si presta a diversi utilizzi, ma richiede anche attenzione: non tutti i materiali lo tollerano, e in alcuni casi rischia di provocare più danni che benefici. 🔗 Leggi su Dilei.it
Buongiorno a tutti! Per la pulizia post cantiere del pavimento in gres porcellanato con acido tamponato è necessario l'utilizzo di un macchinario secondo la vostra esperienza? O può bastare il vecchio spazzolone? Grazie a chi mi aiuterà Vai su Facebook
