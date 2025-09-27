L’acido tamponato è uno di quei prodotti che si incontrano spesso tra scaffali di ferramenta o nei consigli dei vecchi rimedi domestici, ma che non sempre sappiamo come sfruttare davvero. Viene usato per la pulizia, per eliminare residui ostinati e per ridare brillantezza alle superfici che con il tempo hanno perso il loro smalto. Perché è così efficace? Semplice: scioglie il calcare e le impurità, senza risultare aggressivo quanto altri acidi più forti. Proprio per questo si presta a diversi utilizzi, ma richiede anche attenzione: non tutti i materiali lo tollerano, e in alcuni casi rischia di provocare più danni che benefici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Acido tamponato, a cosa serve, dove usarlo e dove è meglio evitare