Acerbi ripensa alla Nazionale | Spalletti? Non fu la battuta Tutto nasce con Juan Jesus | ecco cosa mi fece

Acerbi, importante difensore dell’Inter, ha raccontato la frattura con il CT nella sua autobiografia “Io, Guerriero”. Le parole. Francesco Acerbi, esperto difensore dell’ Inter classe 1988, ha aperto il cuore nella sua autobiografia “Io, guerriero” ( Rizzoli ), ricostruendo i passaggi che hanno incrinato il rapporto con il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti. L’episodio risale al 18 marzo 2024, quando l’ex Lazio venne coinvolto nel caso delle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus durante una partita di campionato. «Io ero tranquillo, convinto che la questione si fosse risolta lì – scrive Acerbi –. 🔗 Leggi su Internews24.com

