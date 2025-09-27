Accusa problemi cardiaci in alta quota | paura per un giovane escursionista

Momenti di apprensione nella notte tra il 16 e il 17 settembre per un giovane escursionista che, a 2.081 metri di quota, ha accusato improvvisamente dei problemi cardiaci. È successo nel Primiero, sul sentiero 711 che risale la Val Canali in direzione Bivacco Minazio.A chiamare la Centrale Unica. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

