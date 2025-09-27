Accusa problemi cardiaci in alta quota paura per un giovane escursionista cesenate

Cesenatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro giovani escursionisti cesenati in difficoltà soccorsi in Trentino Alto Adige. Momenti di apprensione nella notte tra il 26 e il 27 settembre per un giovane escursionista cesenate che, a 2.081 metri di quota, ha accusato improvvisamente dei problemi cardiaci. È successo nel Primiero, sul. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accusa - problemi

Accusa problemi di respirazione e perdita d'equilibrio, ferrarese soccorsa in elicottero

Accusa problemi cardiaci in alta quota: paura per un giovane escursionista

Cerca Video su questo argomento: Accusa Problemi Cardiaci Alta