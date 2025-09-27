Accordo tra l’Osservatorio Cure Palliative promosso da LIUC Business School e la Fondazione La Pelucca

ROMA (ITALPRESS) – Unire competenze e risorse per rafforzare l’assistenza in hospice e a domicilio, migliorare la qualità delle cure e costruire un sistema più sostenibile. È questo lo spirito che anima l’ Osservatorio Cure Palliative (OPC), promosso da ‘LIUC-Università Cattaneo-Business School’, ‘Federazione Cure Palliative’ e ‘UNEBA Lombardia’. Una realtà che si arricchisce della presenza della ‘Fondazione La Pelucca’ di Sesto San Giovanni che ha ufficializzato in queste ore l’adesione al progetto, diventando così la ventinovesima realtà di un network che raccoglie dati, confronta, analizza modelli organizzativi e promuove buone pratiche a beneficio di pazienti, famiglie e operatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it