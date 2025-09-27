Accordo per rafforzare la sicurezza nelle carceri di Avellino

Avellinotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  PROCURA GENERALE DELLA Sottoscritto protocollo di intesa per prevenire e reprimere i reati commessi negli istituti penitenziari della provincia di Avellino, tutelando la funzione rieducativa della pena, la sicurezza di agenti, detenuti e strutture, e rendere più rapido ed efficace il lavoro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accordo - rafforzare

BraveTech Eu, cosa prevede l’accordo per rafforzare la difesa dell’Europa e dell’Ucraina

accordo rafforzare sicurezza carceriSiglato accordo per il contrasto ai reati nelle carceri della provincia di Avellino - Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli dr. Riporta irpinianews.it

accordo rafforzare sicurezza carceriSicurezza: Fedriga, accordo con Ministero rafforza il territorio - "Questo protocollo riveste grande importanza perchÃ© testimonia il valore dell'alleanza istituzionale. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Rafforzare Sicurezza Carceri