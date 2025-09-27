Accordo per rafforzare la sicurezza nelle carceri di Avellino
PROCURA GENERALE DELLA Sottoscritto protocollo di intesa per prevenire e reprimere i reati commessi negli istituti penitenziari della provincia di Avellino, tutelando la funzione rieducativa della pena, la sicurezza di agenti, detenuti e strutture, e rendere più rapido ed efficace il lavoro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: accordo - rafforzare
BraveTech Eu, cosa prevede l’accordo per rafforzare la difesa dell’Europa e dell’Ucraina
SCAMBI DA FARE Ecco tre scambi da fare al fantacalcio in questo momento. Sfruttare l’hype iniziale dei giocatori per rafforzare la squadra… E tu sei d’accordo? Che scambi stai facendo? #fantacalcio #consiglifantacalcio #fantallenatori Vai su Facebook
Rafforzare l’impegno terapeutico nel campo della salute del cervello, con un focus particolare sulle epilessie rare. Sono gli obiettivi che hanno spinto Angelini Pharma a stipulare un accordo con la biotech sud-coreana Sovargen, per lo sviluppo e la commerci - X Vai su X
Siglato accordo per il contrasto ai reati nelle carceri della provincia di Avellino - Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli dr. Riporta irpinianews.it
Sicurezza: Fedriga, accordo con Ministero rafforza il territorio - "Questo protocollo riveste grande importanza perchÃ© testimonia il valore dell'alleanza istituzionale. Come scrive ilgazzettino.it