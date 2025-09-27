Sauro Borghi, sindaco di San Prospero, espressione di una lista civica del centrosinistra progressista, e Stefano Venturini, centrodestra, primo cittadino di Cavezzo, sono gli unici due sindaci (su 21 Comuni soci in totale) che hanno votato contro l’accordo di ‘ partnership industriale ’ fra Aimag ed Hera. Un voto negativo che ora, dopo la bocciatura del partenariato da parte della Corte dei Conti, assume un valore importante. "A fronte di questa situazione – esordisce Borghi – non ci sono né vincitori né vinti. Non ci sentiamo ‘vincitori’: abbiamo votato contro per coerenza e conoscenza dei bilanci, consapevoli che si stava andando oltre l’atteggiamento che può avere un’Amministrazione quando ha una partecipazione in una società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accordo Aimag-Hera, i sindaci del No: "Ora un patto tra soci e un nuovo Cda"