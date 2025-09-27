Accoltellamento a Torino San Salvario | tre persone fermate per tentato omicidio e rapina

Torinotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di tensione a Torino, dove un uomo di origini senegalesi è stato colpito più volte, probabilmente con un coltello. È successo il 26 settembre, nel quartiere San Salvario, all’angolo tra via Ugo Foscolo e via Madama Cristina.Tre persone fermateSul posto sono intervenuti gli agenti della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accoltellamento - torino

Accoltellamento in piazza Borgo Dora a Torino: uomo arrestato con l'accusa di tentato omicidio

Accoltellamento in piazza Borgo Dora a Torino: uomo arrestato con l'accusa di tentato omicidio

accoltellamento torino san salvarioAccoltellamento a San Salvario, tre arresti - Un trentenne è stato aggredito con arma da taglio da tre persone che lo avevano avvicinato per acquistare stupefacenti ... Secondo rainews.it

accoltellamento torino san salvarioTorino, accoltellato per droga in piena notte a San Salvario: tre arresti per tentato omicidio e rapina - Un 30enne senegalese è stato accoltellato con dieci fendenti in via Ugo Foscolo a Torino, durante una lite per droga. Lo riporta quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltellamento Torino San Salvario