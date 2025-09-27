Accoltellamenti e spari alla periferia Ovest di Roma | due ragazzi feriti uno è gravissimo

Due ragazzi sono rimasti feriti questa notte a Roma, nel quartiere della Massimina. S'indaga per capire se i due episodi siano collegati, e se a colpire sia stato un unico gruppo armato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: accoltellamenti - spari

Spari nei Quartieri Spagnoli, indagini in corso ? - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellamenti e spari alla periferia Ovest di Roma: due ragazzi feriti, uno è gravissimo - S’indaga per capire se i due episodi siano collegati, e se a colpire sia stato un unico gruppo armato. Scrive fanpage.it

Spari e coltellate tra Massimina e Casal Lumbroso - Serata movimentata, due uomini accoltellati nella notte in due distinti episodi. Secondo rainews.it