Accoltellamenti e spari alla periferia Ovest di Roma | due ragazzi feriti uno è gravissimo

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazzi sono rimasti feriti questa notte a Roma, nel quartiere della Massimina. S'indaga per capire se i due episodi siano collegati, e se a colpire sia stato un unico gruppo armato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

