Accoltella un 30enne in centro un giovane arrestato per tentato omicidio

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di nazionalità algerina di 31 anni perché, lo scorso 30 agosto, avrebbe accoltellato un 30enne gambiano in piazza Umberto a Bari. La. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Accoltella un 30enne in centro, un giovane arrestato per tentato omicidio

