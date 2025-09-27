Accoltella il marito poi chiama i carabinieri fingendosi vittima di un' aggressione | arrestata 61enne a Caltanissetta

Tracce di sangue e contraddizioni hanno smascherato la 61enne: il coltello era nascosto sotto al letto. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Accoltella il marito, poi chiama i carabinieri fingendosi vittima di un'aggressione: arrestata 61enne a Caltanissetta

In questa notizia si parla di: accoltella - marito

Il marito la accoltella alla schiena, la moglie riesce a chiamare i soccorsi e lo fa arrestare. Non solo l’accusa di omicidio: cosa nascondevano in casa

Tentato femminicidio a Pontinia, accoltella la moglie e scappa: donna in gravi condizioni, il marito è in fuga

Accoltella il marito durante una lite, ma lui ritira la querela e salva la moglie

Caltanissetta, accoltella il marito e si finge vittima di aggressione: arrestata #caltanissetta #accoltellato #27settembre - X Vai su X

MONTEMILONE: DONNA ACCOLTELLA IL MARITO L’uomo 69enne è stato sottoposto ad intervento - facebook.com Vai su Facebook

Accoltella il marito e chiama i carabinieri dicendo di essere stata aggredita: un arresto a Caltanissetta - L’atteggiamento della donna, la mancanza di tracce evidenti di lesioni sul corpo e l’assenza del presunto aggressore hanno insospettito i militari ... Come scrive msn.com

Accoltella il marito e si finge vittima di aggressione: arrestata - L'atteggiamento della donna, la mancanza di tracce evidenti di lesioni sul corpo e l'assenza del presunto aggressore hanno insospettito i carabinieri ... Segnala msn.com