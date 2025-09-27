Accoltella il marito e si finge vittima
9.44 Ha aggredito e accoltellato il marito ed è stata arrestata per maltrattamenti E' successo a Caltanissetta. Una donna di 61 anni, incensurata, ha chiamato il 112 denunciando un'aggressione da parte dal coniuge, che nel frattempo era andato in ospedale perché colpito dalla moglie con un coltello da cucina lungo 32 centimetri. Tornato a casa ha raccontato ai carabinieri di aver subito violenze dalla moglie, mai denunciate. La donna non aveva segni di aggressione sul corpo. In passato aveva percosso anche il figlio dopo feroci liti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
