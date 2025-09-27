Accoltella il marito e chiama i carabinieri dicendo di essere stata aggredita | un arresto a Caltanissetta

I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato per maltrattamenti una 61enne, incensurata. La donna aveva denunciato alla centrale operativa di essere stata aggredita dal marito. I militari, arrivati nella sua abitazione, hanno trovato tracce di sangue che conducevano dall'ingresso del condominio alla cucina dell'appartamento dove la sedicente vittima li aspettava. L'atteggiamento della donna,.

