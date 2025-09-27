accoglienza e dialogo celebrazioni della diocesi per la giornata del migrante

In occasione della 111° Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, tramite l’ufficio diocesano Migrantes, ha organizzato una serie di iniziative nell’ottica dell’accoglienza e del dialogo con coloro che da lontani paesi approdano nel nostro territorio. I vari appuntamenti sono stati presentati nella sala incontri della Curia di Massa. Sono intervenuti Sara Vatteroni, referente regionale di Migrantes, Ivonne Tonarelli, direttrice di Migrantes diocesana, e don Maurizio Manganelli, direttore di Caritas diocesana. Presenti anche Bruna Massa per l’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro, e Cristina Giuntini per l’Ufficio scuola diocesano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

