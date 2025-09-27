Acciaierie d' Italia dieci offerte per gli stabilimenti ex Ilva
I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in Amministrazione Straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi, comunicano che, entro il termine fissato, sono arrivate dieci. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
