Accensione riscaldamento 2025 in Emilia Romagna | ecco la data

Bologna, 27 settembre 2025 – L’autunno è arrivato in Emilia Romagna e, d’improvviso, da massime di 30 gradi siamo passati a giornate con valori intorno ai 20 gradi. Uno sbalzo termico che sta portando tutti i cittadini emiliano-romagnoli a un repentino cambio dell’armadio per affrontare il clima più rigido che si sta generando. Anche perché le previsioni meteo dalla prossima settimana parlano di temperature in lieve ma graduale diminuzione. Il freddo, dunque, sta già iniziando a far sorgere una domanda: quando si potrà iniziare ad accendere il riscaldamento? Questo dipende dalla fascia climatica nella quale sono inseriti i vari Comuni della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accensione riscaldamento 2025 in Emilia Romagna: ecco la data

