L’estate è finita e, come ogni anni, è tempo di autunno, tisana e copertina. Le temperature in Italia sono già in calo e, inevitabilmente, c’è chi sta aspettando con ansia il fatidico momento in cui accendere i riscaldamenti, così da creare quel tepore necessario per sopravvivere alle giornate più dure. Ma attenzione, perché nel nostro Paese c’è una normativa ben precisa da rispettare per l’accensione dei caloriferi, pensata per limitare il consumo di gas e di conseguenza avere un minore impatto sull’ambiente, già abbastanza provato. Cosa dice la legge. C’è una regola fondamentale che occorre conoscere: l’Italia è divisa in sei fasce climatiche (dalla A alla F) e ciascuna zona ha un calendario e un limite orario massimo ben definito per quanto riguarda l’ accensione di caloriferi e riscaldamenti in generale (vale anche per quelli condominiali). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Accensione caloriferi 2025, le date Regione per Regione