Accadde oggi 27 settembre 1957 | Morte di Leo Longanesi

Era il millenovecentoventisette quando, su L’Assalto di Bologna, diretto dal fascistissimo Giorgio Pini, apparve l’autobiografia di un ragazzo che sapeva già come scandalizzare: Leo Longanesi. Scrisse di essere nato a Bagnacavallo nell’agosto del 1805, quando in realtà era venuto al mondo cent’anni dopo. Non era un refuso, ma una dichiarazione d’intenti. Longanesi era un uomo dell’Ottocento, benché fosse cresciuto nel Novecento. Un secolo di sigari e di vecchi libri, di buoni costumi e tradizioni solide, che gli restarono addosso per tutta la vita. Nel suo “Vademecum del perfetto fascista” coniò frasi che sarebbero rimaste nella storia del regime: “Mussolini ha sempre ragione” e “Taci, il nemico ti ascolta”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

