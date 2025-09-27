Abusi sessuali per induzione su tre pazienti psichiatriche L’operatore sanitario nega tutte le accuse
Cantù (Como) – Ha parlato a lungo Laurentiu Vlad Anton, l’operatore sanitario di 38 anni arrestato con l’accusa di abusi sessuali su tre pazienti psichiatriche. Davanti al Gip di Como Maria Elisabetta De Benedetto, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, durante l’interrogatorio di garanzia si è difeso dalle accuse, negando ogni fatto raccolto contro di lui. Difeso dagli avvocati Sonia Terraneo e Paolo Camporini, al momento rimane in misura cautelare al Bassone. Le condizioni cliniche delle tre donne di cui avrebbe abusato la notte tra il 30 e 31 agosto - rispettivamente di 20, 38 e 48 anni, affette da disturbi schizofrenici e da ritardo mentale, ricoverate nella casa di cura Fondazione Eleonora e Lidia Onlus – hanno spinto il giudice a qualificare le condotte dell’indagato come “abuso per induzione”, realizzato “approfittando delle condizioni di inferiorità psichica delle persone offese”, ma in un caso usando violenza fisica e minaccia, per immobilizzare la vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
