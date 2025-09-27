Abbiamo un piano! Due chiacchiere sui pedali lungo il fiume
Nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni della Provincia di Lecco (1995-2025), sabato 4 ottobre al monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte si terrà l’evento “Abbiamo un piano! Due chiacchiere sui pedali lungo il fiume”.Con l’occasione verrà presentato il Piano provinciale della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - piano
Il Cdm approva il piano carceri. Nordio: “La soluzione al sovraffollamento è una priorità, ma non abbiamo una bacchetta magica”
L’esercito israeliano e i dubbi su un piano a cui non crede: «Abbiamo lasciato Gaza nel 2005, era insostenibile. Cos’è cambiato ora?»
Netanyahu presenta alla stampa il piano per Gaza: “Non abbiamo altra scelta. Paesi occidentali contrari? Vinceremo con o senza il loro sostegno”
CATANIA (ITALPRESS) - CATANIA (ITALPRESS) – “In questo momento abbiamo definito il piano ospedaliero, ma non abbiamo la presunzione di dire che sia il migliore in assoluto, oggi appare il più congruente con i bisogni della gente”. Lo ha dichiarato l’as Vai su Facebook
"Abbiamo un piano!" Due chiacchiere sui pedali lungo il fiume - Sabato 4 ottobre verrà presentato al Lavello il Piano provinciale della mobilità ciclabile. Riporta leccotoday.it
“ABBIAMO UN PIANO!”: LA PROVINCIA PRESENTA LA MOBILITÀ CICLABILE - 2025), sabato 4 ottobre al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte si terrà l’evento ‘ Abbiamo un pian ... Si legge su lecconews.news