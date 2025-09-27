Abbiamo un piano! Due chiacchiere sui pedali lungo il fiume

Leccotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni della Provincia di Lecco (1995-2025), sabato 4 ottobre al monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte si terrà l’evento “Abbiamo un piano! Due chiacchiere sui pedali lungo il fiume”.Con l’occasione verrà presentato il Piano provinciale della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abbiamo - piano

Il Cdm approva il piano carceri. Nordio: “La soluzione al sovraffollamento è una priorità, ma non abbiamo una bacchetta magica”

L’esercito israeliano e i dubbi su un piano a cui non crede: «Abbiamo lasciato Gaza nel 2005, era insostenibile. Cos’è cambiato ora?»

Netanyahu presenta alla stampa il piano per Gaza: “Non abbiamo altra scelta. Paesi occidentali contrari? Vinceremo con o senza il loro sostegno”

abbiamo piano due chiacchiere"Abbiamo un piano!" Due chiacchiere sui pedali lungo il fiume - Sabato 4 ottobre verrà presentato al Lavello il Piano provinciale della mobilità ciclabile. Riporta leccotoday.it

“ABBIAMO UN PIANO!”: LA PROVINCIA PRESENTA LA MOBILITÀ CICLABILE - 2025), sabato 4 ottobre al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte si terrà l’evento ‘ Abbiamo un pian ... Si legge su lecconews.news

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Piano Due Chiacchiere