Abbiamo disputato il migliore primo tempo della stagione Ripartiamo da umiltà e prestazione

Il Padova scrive la sua pagina più coraggiosa all’U-Power Stadium: batte il Monza, e lo fa con il piglio delle squadre che sanno di appartenere alla categoria. Non è solo un successo, è una prova di maturità: soffrire quando serve, colpire quando conta, restare in piedi dentro una sfida che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Nuoto, la staffetta 4×100 sl mista si ferma ai piedi del podio. Manuel Frigo: “Abbiamo disputato ottime frazioni, dispiace per il quarto posto”

Brescia Volley inarrestabile: 9° successo consecutivo! Ieri abbiamo disputato la 4ª gara di ritorno e conquistato un'altra preziosa vittoria, confermando il nostro straordinario momento di forma! MVP della serata: il nostro capitano, Chiara Issy Frugoni

