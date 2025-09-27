A Uno Mattina dibattito su riconoscibilità dei gay ed è polemica

E’ diventato un caso lo scambio di battute sui gay andato in scena a 'Uno Mattina in Famiglia', dove la giornalista Concita Borrelli ha detto di avere «un radar» per riconoscere i gay. Si parlava del caso del parrucchiere di Montesilvano, in Abruzzo, che cercava hair stylist omosessuali e il dibattito è rapidamente scaduto con la giornalista in collegamento che si è chiesta se «un parrucchiere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

“Il gay come si riconosce? Il parrucchiere gay ha davvero più sensibilità?”: il dibattito choc a “Uno Mattina in famiglia” su RaiUno

"Come si riconosce un gay?". Polemiche sul dibattito a Uno Mattina

