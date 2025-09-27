A Uno Mattina dibattito su riconoscibilità dei gay ed è polemica
E’ diventato un caso lo scambio di battute sui gay andato in scena a 'Uno Mattina in Famiglia', dove la giornalista Concita Borrelli ha detto di avere «un radar» per riconoscere i gay. Si parlava del caso del parrucchiere di Montesilvano, in Abruzzo, che cercava hair stylist omosessuali e il dibattito è rapidamente scaduto con la giornalista in collegamento che si è chiesta se «un parrucchiere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: mattina - dibattito
“Il gay come si riconosce? Il parrucchiere gay ha davvero più sensibilità?”: il dibattito choc a “Uno Mattina in famiglia” su RaiUno
"Come si riconosce un gay?". Polemiche sul dibattito a Uno Mattina
"Come si riconosce un gay?": bufera per il dibattito a Uno Mattina in Famiglia https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/27/il-gay-come-si-riconosce-il-parrucchiere-gay-ha-davvero-piu-sensibilita-il-dibattito-choc-a-uno-mattina-in-famiglia-su-raiuno/8141149/?utm_ter - X Vai su X
Cavallino-Treporti (VE) questa mattina è diventato il centro del dibattito Nazionale sul Turismo. Nella località balneare veneziana è andata in scena la prima edizione dell'evento "Lo stato del turismo in Italia" promosso da La Repubblica, in collaborazione co - facebook.com Vai su Facebook
A Uno Mattina dibattito su "riconoscibilità" dei gay, ed è polemica - E’ diventato un caso lo scambio di battute sui gay andato in scena a 'Uno Mattina in Famiglia', dove la giornalista Concita Borrelli ha detto di avere «un ... Segnala gazzettadelsud.it
Polemiche a “Uno Mattina” su “riconoscibilità” dei gay. Borrelli: “Non provate ad attaccarmi”. Commissioni Pari Opportunità Rai e Usigrai: “Luoghi comuni” - La Commissione Pari Opportunità accusa: "Stereotipi e luoghi comuni sui gay in tv" ... Riporta ilfattoquotidiano.it