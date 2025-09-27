A Torino è guerriglia pro Pal | scontri e lanci di pietre e bottiglie Attivisti vicini alla pista di Caselle

Ilgiornale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri a Torino durante il corteo dei pro Pal che aveva l'obiettivo di raggiungere l'aeroporto di Torino-Caselle. La polizia ha fermato il corteo sulla tangenziale prima che potesse raggiungere il terminal, sia attraverso cariche di aleggerimento che con gli idranti. Al momento una persona è stata fermata, mentre si registrano lanci di oggetti contro le forze dell'ordine. In corteo ci sono anche gli antagonisti di Askatasuna. Proprio per la tipologia di gruppi presenti in corteo, il livello scontri è stato considerato elevato fin dall'inizio, tanto che a Caselle tutti i negozi sono stati chiusi in via precauzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

a torino 232 guerriglia pro pal scontri e lanci di pietre e bottiglie attivisti vicini alla pista di caselle

© Ilgiornale.it - A Torino è guerriglia pro Pal: scontri e lanci di pietre e bottiglie. Attivisti vicini alla pista di Caselle

In questa notizia si parla di: torino - guerriglia

Val di Susa, i No Tav occupano l'autostrada: Torino-Bardonecchia chiusa | Piantedosi: "È guerriglia urbana, non dissenso"

No Tav bloccano la Torino-Bardonecchia. Piantedosi: "Guerriglia", Meloni: "Vergognoso"

Torino, i No Tav bloccano l'A32: guerriglia e fiamme contro la polizia

Pro Pal, 47 indagati e 7 richieste di arresto per le manifestazioni a Torino: l'inchiesta della Procura - La procura di Torino ha chiesto quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere e altre tre agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su cinque manifestazioni antagoniste che si sono ... Da ilmessaggero.it

Pro Pal a Torino, 47 indagati e sette richieste di arresto - La procura di Torino ha chiesto quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere e altre tre agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta su cinque manifestazioni antagoniste che si sono ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torino 232 Guerriglia Pro