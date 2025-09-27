A Spilimbergo un centro federale dedicato agli scacchi

Pordenonetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città del mosaico, e degli scacchi. Già, Spilimbergo è pronta ad accogliere un centro federale dedicato a questa disciplina. Uno spazio che ospiterà degli stage tecnici delle nazionali open femminile e seniores, e che sarà utile a preparare gli atleti in vista delle grandi competizioni a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spilimbergo - centro

Nasce in Friuli la "Coverciano" degli scacchi: il nuovo centro tecnico federale a Spilimbergo

spilimbergo centro federale dedicatoNasce in Friuli la "Coverciano" degli scacchi: il nuovo centro tecnico federale a Spilimbergo - Sabato 27 settembre l'inaugurazione ufficiale del nuovo centro, che darà al movimento scacchistico una sede unica per la preparazione degli atleti ... Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Spilimbergo Centro Federale Dedicato