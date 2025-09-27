A Spilimbergo un centro federale dedicato agli scacchi

La città del mosaico, e degli scacchi. Già, Spilimbergo è pronta ad accogliere un centro federale dedicato a questa disciplina. Uno spazio che ospiterà degli stage tecnici delle nazionali open femminile e seniores, e che sarà utile a preparare gli atleti in vista delle grandi competizioni a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it