A Spilimbergo un centro federale dedicato agli scacchi

La città del mosaico, e degli scacchi. Già, Spilimbergo è pronta ad accogliere un centro federale dedicato a questa disciplina. Uno spazio che ospiterà degli stage tecnici delle nazionali open femminile e seniores, e che sarà utile a preparare gli atleti in vista delle grandi competizioni a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Inaugurato oggi a Spilimbergo il nuovo Centro Federale della Federazione Scacchistica Italiana. Nella città del mosaico si organizza da anni uno dei tornei piú importanti d'Europa e col nuovo centro, fortemente voluto dalla Federazione Nazionale, si vuole ric
Oggi alle 16 a Spilimbergo l'inaugurazione ufficiale del Centro Tecnico federale di @federscacchi. Presente anche il ministro Luca Ciriani. Qui il "totem" in mosaico che campeggia davanti alla struttura.
Nasce in Friuli la "Coverciano" degli scacchi: il nuovo centro tecnico federale a Spilimbergo - Sabato 27 settembre l'inaugurazione ufficiale del nuovo centro, che darà al movimento scacchistico una sede unica per la preparazione degli atleti