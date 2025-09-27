A Scuola di Costituzione | il Diritto allo Studio Lettera
Inviata da Luigi Talienti - La Costituzione Repubblicana rappresenta la principale fonte normativa del nostro ordinamento giuridico, ovvero, una salda e vera impalcatura della struttura ordinamentale, ove sono enucleati principi e norme, che, in maniera prognostica, declinano le tutele, nell’ambito del giano bifronte dei diritti e dei doveri, dei cittadini, fornendo cognizione fervida di ‘ Vision’ sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: scuola - costituzione
Concorsi scuola, anonimato delle prove scritte garantito dalla Costituzione: il Consiglio di Stato conferma che l’abrogazione dell’art. 14 DPR 487/1994 non elimina il principio di imparzialità. SENTENZA
Al via il 5 settembre la scuola di politica di Patria e Costituzione. Promossa per il primo anno assieme al Movimento 5 stelle
Al via il 5 settembre la scuola politica promossa da Patria e Costituzione di Fassina assieme al M5S
RUBRICA “SCUOLA INSIEME”: VERSO LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Dopo l’approvazione all’unanimità del regolamento per la sua istituzione da parte del Consiglio Comunale, lo scorso luglio, nella mattinata di ieri gli ol Vai su Facebook
Oggi, inizia la scuola di politica “L’Occidente relativo, l’Ue possibile”, organizzata da Patria e Costituzione insieme alla scuola di formazione del @Mov5Stelle , con la collaborazione delle riviste La fionda e Fuoricollana. Si apre con la lectio del prof Wolfgang S - X Vai su X
Oliviero, tutelare diritto studio, scuola sia luogo di crescita - Questa mattina il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha fatto visita alla Scuola Media Statale "Massimo Stanzione" di Orta di Atella, accolto dalla Dirigente scolasti ... Lo riporta ansa.it
Il Caro Scuola mette a rischio il “diritto costituzionale allo studio” in Campania - La prima campanella dell’anno per i ragazzi campani è suonata il 15 settembre scorso. Lo riporta ilfattovesuviano.it